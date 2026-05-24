Москва24 маяВести.Китайский журналист Лу Юйгуан, прибывший к месту украинской атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в беседе с корреспондентом ИС "Вести" заявил, что не видел военных объектов в Старобельске.
Более 50 журналистов из 19 стран прибыли к месту вражеской атаки.
Очень страшно, пострадали дети. Мы своими глазами видели, мы будем передаватьсказал он
На вопрос корреспондента ИС "Вести" о малейших намеках на военные объекты в указанном месте Лу Юйгуан ответил отрицательно.
Лу Юйгуан — 63-летний китайский журналист телекомпании Phoenix. Он не первый день находится в Донбассе. Ранее мужчина также работал в Волновахе, Мариуполе. Летом 2025 года, будучи в Курской области, он пострадал от атаки украинского дрона.
ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате агрессии 21 человек погиб, более 60 пострадали.
Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа — поисково-спасательная операция длилась более 45 часов. По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.
24 и 25 мая в регионе объявлен траур в знак скорби по погибшим.