Китайский журналист: военных объектов рядом с колледжем в Старобельске в ЛНР нет

Москва24 мая Вести.Китайский журналист Лу Юйгуан, прибывший к месту украинской атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в беседе с корреспондентом ИС "Вести" заявил, что не видел военных объектов в Старобельске.

Более 50 журналистов из 19 стран прибыли к месту вражеской атаки.

Очень страшно, пострадали дети. Мы своими глазами видели, мы будем передавать сказал он

На вопрос корреспондента ИС "Вести" о малейших намеках на военные объекты в указанном месте Лу Юйгуан ответил отрицательно.

Лу Юйгуан — 63-летний китайский журналист телекомпании Phoenix. Он не первый день находится в Донбассе. Ранее мужчина также работал в Волновахе, Мариуполе. Летом 2025 года, будучи в Курской области, он пострадал от атаки украинского дрона.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате агрессии 21 человек погиб, более 60 пострадали.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа — поисково-спасательная операция длилась более 45 часов. По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.

24 и 25 мая в регионе объявлен траур в знак скорби по погибшим.