Москва26 мая Вести.Причина отказа иностранных журналистов BBC и CNN, аккредитованных в РФ, посетить место удара ВСУ по Старобельску, чтобы лично убедиться в отсутствии военных объектов на территории, кроется в нежелании увидеть правду своими глазами. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

МИД России предложил иностранным журналистам посетить Старобельск после того, как постпред Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес усомнилась в реальности атаки ВСУ на гражданский объект.

Вам давали возможность - поезжайте и посмотрите своими глазами, а они отвечают, мол, зачем? Не хотим мы своими глазами смотреть, потому что там страшно. Там будет видно то, что это преступление. Что там не было никаких военных сооружений. Старобельск - это маленький город. Там все обо всем знают. Там легко выйти на улицу и спросить, есть тут что-нибудь? Это вскрывается все элементарно. Если бы там был хоть один военный, там и останки были бы, и фрагменты одежды. Это всего не убрать, не спрятать рассказал Мирошник

В качестве примера он описал последствия присутствия на территории украинских боевиков.

Я массу мест видел, которые были разбиты, где стояли украинские боевики. Там все завалено было, начиная от консервных банок, заканчивая какими-то ошметками камуфляжа, характерными расцветками и всем прочим. Но в Старобельске ничего подобного не увидеть, потому что военных там наших нет, а только студенты колледжа. Поэтому туда ехать-то журналистам и не захотелось заявил Мирошник

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ ряда западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им называться объективными.

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.