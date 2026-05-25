Песков: отказ ехать в Старобельск не позволяет ряду СМИ называться объективными Песков отметил необъективность западных СМИ после отказа ехать в Старобельск

Москва25 мая Вести.Отказ ряда западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им называться объективными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины подчеркнул он

Песков отметил, что большое количество журналистов, которые отправились на место трагедии, своими глазами увидели ее масштаб.

Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять, как осуждение этого варварства и террористического акта - нападения на молодых людей добавил пресс-секретарь главы государства

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.