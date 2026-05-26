Москва26 маяВести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к жителям украинской столицы на фоне растущей напряженности. В эфире своего YouTube-канала он предупредил горожан о предстоящих испытаниях, отметив, что в городе "будет громко".
Кулеба порекомендовал киевлянам ориентироваться на свое психологическое состояние при принятии решения о пребывании в столице.
Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже не вытягивает, тогда вам надо взять паузу от жизни в Киевезаявил экс-министр
Он также добавил, что в нынешних обстоятельствах "каждый человек должен думать про себя" и еще раз призвал всех "придерживаться правил безопасности".