Экс-глава МИД Украины призвал киевлян уезжать, если "кукуха не вытягивает" Кулеба посоветовал жителям Киева уехать, если у них "не выдерживают нервы"

Москва26 мая Вести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к жителям украинской столицы на фоне растущей напряженности. В эфире своего YouTube-канала он предупредил горожан о предстоящих испытаниях, отметив, что в городе "будет громко".

Кулеба порекомендовал киевлянам ориентироваться на свое психологическое состояние при принятии решения о пребывании в столице.

Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже не вытягивает, тогда вам надо взять паузу от жизни в Киеве заявил экс-министр

Он также добавил, что в нынешних обстоятельствах "каждый человек должен думать про себя" и еще раз призвал всех "придерживаться правил безопасности".