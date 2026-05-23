Москва23 мая Вести.Конфликт на Украине не может завершиться сделкой, которая решила бы все проблемы, считает бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишут украинские СМИ.

Кулеба полагает, что ситуация будет развиваться путем прекращений огня, смены фронтов и "дологосрочных изменений" в геополитике.

Это не тот тип конфликта. Не будет сделки, которая решит все проблемы сказал он

Дипломат убежден, что большинство жителей Украины воспримут итоги конфликта "как поражение". При этом успех Киева Кулеба видит в сохранении государства и вступлении страны в Европейский союз.

Говоря о территориальных уступках, он заявил, что об этом сейчас трудно рассуждать.

Ключевую роль Кулеба отводит позиции украинских властей после завершения конфликта. По его словам, у Киева есть два пути: пойти дорогой реваншизма или принять итоги и сделать упор на восстановлении.

Можно воспитывать поколения на идее мести. Или можно принять реальность и построить что-то лучшее на том, что осталось заключил экс-глава МИД

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза.