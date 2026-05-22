Сибига уверен, что в конфликте на Украине наступил переломный момент Сибига: в украинском кризисе наступил переломный момент

Москва22 мая Вести.Украинский кризис подошел к переломному моменту, считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом он заявил на неформальном заседании совета Украина – НАТО в шведском городе Хальсингборге. Глава МИД утверждает, что для достижения мира нужно сделать акцент на трех элементах: дипломатии, давлении и силе.

Также Сибига утверждает, будто киевский режим теперь не просто выпрашивает пожертвования у союзников, а превратился в донора и партнера, который помогает обеспечивать безопасность и делится опытом с союзниками.

Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву усиливается… Нам нужен новый импульс в наших усилиях ради мира написал министр в соцсети X

Ранее Сибига пожаловался, что каждый день боевых действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. Дипломат добавил, что 2026 год может стать для киевского режима решающим в вопросе мира, но для этого необходимо участие США.

Также глава МИД заявил, что Украине не примет никакие подачки от Европы взамен ускоренного членства в ЕС.