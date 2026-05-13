Глава МИД Украины Сибига: один день войны обходится в $450 млн

Москва13 мая Вести.Один день боевых действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. Об этом сообщил министр иностранный дел страны Андрей Сибига.

Приблизительно 450 млн долларов стоит Украине день войны цитирует его издание "Новини Live"

По его словам, текущий год может стать решающим в вопросе достижения мира, однако без участия США прийти к этому невозможно.

В апреле Совет ЕС завершил согласование кредита Украине на 90 млрд евро. Эти средства покроют две трети финансовых потребностей Киева в этом и следующем году. Большая часть средств пойдет на военные нужды, включая закупку вооружений и расширение оборонного производства.