Постпред Украины при ООН потребовал от Европы увеличить военную помощь Киеву Киев потребовал направлять на военную помощь Киеву 1% ВВП ЕС

Москва21 апр Вести.Постпред Украины при ООН Андрей Мельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН и потребовал направлять на военную помощь Киеву 1% ВВП стран Евросоюза (ЕС).

Такое решение станет "историческим шагом", отметил Мельник.

Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП отметил Мельник

Между тем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит 21 апреля вопрос о разблокировании кредита в размере 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы, а также о 20-м пакете антироссийских санкций.

По мнению французского депутата Европарламента Тьерри Мариани, глава киевского режима Владимир Зеленский отправит часть кредита в карман своему близкому окружению.