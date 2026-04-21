Москва21 апрВести.Постпред Украины при ООН Андрей Мельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН и потребовал направлять на военную помощь Киеву 1% ВВП стран Евросоюза (ЕС).
Такое решение станет "историческим шагом", отметил Мельник.
Между тем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит 21 апреля вопрос о разблокировании кредита в размере 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы, а также о 20-м пакете антироссийских санкций.
По мнению французского депутата Европарламента Тьерри Мариани, глава киевского режима Владимир Зеленский отправит часть кредита в карман своему близкому окружению.