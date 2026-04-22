Москва22 апр Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не примет ни одного из предлагаемых странами Европы "бонусов" вместо ускоренного членства в Евросоюзе.

Так он отреагировал на публикации в СМИ о том, что Франция и Германия предлагают Украине символические бонусы вместо ускоренного членства в ЕС.

Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция сказал Сибига, которого цитируют украинские СМИ

Ранее Politico со ссылкой на источники писало, что крупные государства - члены ЕС не стремятся в ближайшее время поднимать вопрос о вступлении Украины в объединение.