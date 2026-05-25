Подписан закон о праве привлекать ВС РФ после ареста россиян зарубежными судами

Москва25 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать формирования Вооруженных сил (ВС) РФ для защиты российских граждан, которые подверглись аресту или преследованию по решениям иностранных судов без участия России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность экстерриториального применения ВС РФ по решению главы государства. Речь идет о случаях ареста, удержания или уголовного преследования россиян на основании решений иностранных или международных судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совета Безопасности ООН.

Как отмечалось в заключении комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в подобных ситуациях президент сможет принимать решение о привлечении Вооруженных сил РФ для защиты граждан России.

Кроме того, закон обязывает органы государственной власти принимать необходимые меры по защите россиян в пределах своих полномочий.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.