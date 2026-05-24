Москва24 мая Вести.Аргентинский футболист "Спартака" Пабло Солари разбил хрустальный Кубок России по футболу. Завоеванный трофей разлетелся на части во время празднования победы.

После победного матча с "Краснодаром", который завершился со счетом 1:1 (4:3 по пенальти) в пользу "Спартака", аргентинец резко поднял трофей вверх в момент позирования перед фотографами, после чего с него слетела крышка и разбила основание кубка - тот буквально рассыпался на части.

Целой осталась только основная часть трофея.

ФК "Спартак" стал 5-кратным обладателем Кубка России по футболу.