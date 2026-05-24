"Зато есть, что вспомнить": Солари о том, как разбил Кубок России по футболу Полузащитник "Спартака" Солари рассказал, как разбил Кубок России по футболу

Москва24 мая Вести.Аргентинский футболист "Спартака" Пабло Солари прокомментировал ИС "Вести" инцидент после матча с "Краснодаром", когда во время позирования для фото с Кубком России случайно его разбил. Аргентинец отметил, что не ожидал такого исхода событий.

Я не знаю, как так вышло, честное слово. Я просто поднял его вверх, и все разбилось. Я не ожидал, но зато есть что вспомнить. Памятный момент сказал Солари

После победного матча с "Краснодаром", который завершился со счетом 1:1 (4:3 по пенальти) в пользу "Спартака", аргентинец резко поднял хрустальный трофей вверх, после чего с него слетела крышка и разбила основание кубка.

В Российском футбольном союзе сообщили, что для московского клуба "Спартак" изготовят новый кубок взамен разбитого.