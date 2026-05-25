Полузащитник "Спартака" оправдался за разбитый Кубок: не знаю, как так вышло

Москва25 мая Вести.Полузащитник московского "Спартака" Пабло Солари назвал запоминающимся момент с разбившимся Кубком России. В комментарии ИС "Вести" футболист признался, что это произошло случайно.

Я не знаю, как так вышло, честное слово. Я просто поднял его вверх, и все разбилось, я не ожидал. Но зато есть, что вспомнить. Памятный момент сказал он

В воскресенье, 24 мая, "Спартак" стал обладателем Кубка России после победы над "Краснодаром" (1:1, пенальти – 4:3). Солари, позируя с трофеем, поднял его над головой, после чего с кубка слетела крышка и разбила его основание – тот буквально рассыпался на части.

Как сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин, для "Спартака" будет изготовлен новый кубок.