Москва24 мая Вести.Для московского клуба "Спартак" Российский футбольный союз (РФС) изготовит новый кубок взамен того, который разбил футболист Пабло Солари. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он пояснил, что это не первый случай, когда игроки разбивают кубок. На изготовление новой хрустальной чаши потребуется около месяца.

"Спартак" получает кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает… Разные команды его уже роняли, особенно грешил этим "Локомотив" подчеркнул Терешин

Он добавил, что трофей весит более 16 килограммов, поэтому в РФС рады, что никто не получил травму.

"Спартак" в суперфинале Кубка России обыграл "Краснодар" в серии пенальти (4:3). Основное время закончилосьт со счетом 1:1. Для столичного клуба это уже пятый трофей.

Во время празднования победы, Солари случайно расколол хрустальный кубок.