"Плохая примета": Бубнов связал разбитый Кубок России с незаслуженной победой

Москва25 мая Вести.Бывший футболист московского "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал инцидент с разбитым вингером красно-белых Пабло Солари Кубком России. Его слова приводит "Чемпионат" со ссылкой на канал "Коммент.шоу" в YouTube.

Есть плохая примета такая…значит, кубок незаслуженно выиграли сказал экс-игрок

По словам Бубнова, такую версию инцидента ему поведал один человек из мира футбола, однако раскрывать его имени экс-футболист не стал.

Инцидент с участием Солари произошел 24 мая по окончании суперфинала Кубка России — "Спартак" взял верх над "Краснодаром" в серии пенальти. Подняв трофей над собой, аргентинец уронил его нижнюю часть: та рухнула на газон и разлетелась на осколки.

Как позже заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин, "Спартак" взамен разбитого получит новый кубок.