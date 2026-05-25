Москва25 мая Вести.Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо в комментарии ИС "Вести" объяснил замену вратаря в суперфинале Кубка России.

Он отметил, что хотел бы извиниться перед вратарем команды Александром Максименко. Перед серией пенальти он заменил его на Илью Помазуна. И, отмечает тренер, данное решение оказалось эффективным.

Я хотел бы извиниться перед Александром Максименко, потому что он провел отличный матч. Много выручал. Но в последний [момент] я принял именно такое решение, чтобы пенальти отражал Илья. И такой ход дал результат сказал он

Сам вратарь после победы красно-белых над "Краснодаром" признался, что чувствует себя счастливым.

Чувствую максимальное счастье, потому что мы выиграли титул. Это очень важно. А то, что на пенальти - это лотерея, повезло добавил он

24 мая "Спартак" в суперфинале Кубка России обыграл "Краснодар" в серии пенальти (4:3). Основное время закончилось со счетом 1:1. Для столичного клуба это уже пятый трофей.