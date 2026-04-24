Гендиректор "Спартака" высказался о назначении пенальти в ворота своей команды Гендиректор "Спартака" не стал спорить из-за пенальти в ворота своей команды

Москва24 апр Вести.Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о назначении пенальти в ворота своей команды главным арбитром Артемом Чистяковым в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против "Краснодара", допустив, что решение судьи оказалось верным.

Футболисты "Краснодара" обыграли 23 апреля столичный "Спартак". Матч в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

После попадания мяча в руку полузащитника "красно‑белых" Наиля Умярова Чистяков назначил пенальти. В дополнительное время первого тайма его успешно реализовал капитан "быков" Эдуард Сперцян.

Если судья поставил пенальти, значит, он был заявил Некрасов в эфире "Матч ТВ"

Между тем глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что в подобных эпизодах пенальти назначать не нужно.

Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, у меня нет понимания отметил Некрасов

Ранее "Спартак" обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу, в то время как "Краснодар" сыграл вничью с калининградской "Балтикой".