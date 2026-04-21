Гендиректор "Спартака": хочется как можно дольше приносить пользу великому клубу

Москва21 апр Вести.Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов рассчитывает, что сможет долгие годы приносить пользу футбольному клубу. Об этом он сам рассказал ИС "Вести".

Он отметил, что нынешняя управленческая команда соответствует уровню "великого" "Спартака".

На самом деле мы можем сколько угодно оптимизировать финансовые потоки, корпоративное управление, затраты, реализовывать инвестиционные проекты, но основным, если не сказать единственным критерием успешной деятельности руководства является счет на табло. И, соответственно, пара рикошетов, несколько неудачно исполненных пенальти, и, в общем, взгляд относительно успешности твоей деятельности несколько меняется... Мне хотелось бы, чтобы я мог как можно дольше приносить пользу этому великому клубу поделился Некрасов

В октябре 2025 года Сергей Некрасов был назначен новым генеральным директором московского ФК "Спартак".

У "Спартака" есть все основания стать весенним чемпионом Российской премьер-лиги, заявил ранее Некрасов.