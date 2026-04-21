Москва21 апр Вести.Санкции, введенные США против ПАО "Лукойл", не отразятся на возможностях "Спартака". Об этом заявил ИС "Вести" гендиректор футбольного клуба Сергей Некрасов.

Поддержка команды не снизится, отметил Некрасов.

Это не отразится для группы "Лукойл". "Спартак" был и остается важнейшим элементом, скажем так... Но мы со своей стороны, мы все больше и больше увеличиваем наши несвязанные с акционером доходы, нашу коммерческую деятельность. И тем самым мы, в принципе, снижаем бремя. Мы уже не один раз об этом говорили. Болельщики могут не волноваться