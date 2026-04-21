Москва21 апр Вести.Совершенные за последние месяцы кадровые назначения в "Спартаке" усилили его управленческую команду. Об этом генеральный директор клуба Сергей Некрасов рассказал ИС "Вести".

В результате Андрей Мовсесьян стал отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола. Олег Денисов возглавил Академию "Спартак" имени Федора Черенкова. Хуан Карлос Карседо получил должность главного тренера московского ФК.

Я очень рад, что Андрей Мовсесьян усилил нашу команду… С Олегом Денисовым мы знаем друг друга больше 35 лет. И, действительно, я прекрасно понимаю его бэкграунд, карьеру, знаю как большого спортсмена, заслуженного мастера спорта, как управленца, как человека, работавшего в академиях, - действительно это было очень важно. К моменту, когда мы поняли, что уже необходимо на тренерском мостике проводить изменения, было понятно, на какие моменты нужно обращать внимание. И, конечно же, [был выбран] Хуан Карлос. Мы смотрели с самых разных точек зрения: не только на его успехи в "Пафосе", успехи реальные как старшего тренера в команде с Унаи Эмери, но и на его психологические качества, как он индивидуально работает с игроками. Отдельное внимание мы уделяли публичной стороне, поведению на бровке. Вот поэтому мы уверены, что сделали правильный выбор