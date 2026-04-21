Москва21 апрВести.Совершенные за последние месяцы кадровые назначения в "Спартаке" усилили его управленческую команду. Об этом генеральный директор клуба Сергей Некрасов рассказал ИС "Вести".

В результате Андрей Мовсесьян стал отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола. Олег Денисов возглавил Академию "Спартак" имени Федора Черенкова. Хуан Карлос Карседо получил должность главного тренера московского ФК.

Я очень рад, что Андрей Мовсесьян усилил нашу команду… С Олегом Денисовым мы знаем друг друга больше 35 лет. И, действительно, я прекрасно понимаю его бэкграунд, карьеру, знаю как большого спортсмена, заслуженного мастера спорта, как управленца, как человека, работавшего в академиях, - действительно это было очень важно. К моменту, когда мы поняли, что уже необходимо на тренерском мостике проводить изменения, было понятно, на какие моменты нужно обращать внимание. И, конечно же, [был выбран] Хуан Карлос. Мы смотрели с самых разных точек зрения: не только на его успехи в "Пафосе", успехи реальные как старшего тренера в команде с Унаи Эмери, но и на его психологические качества, как он индивидуально работает с игроками. Отдельное внимание мы уделяли публичной стороне, поведению на бровке. Вот поэтому мы уверены, что сделали правильный выбор

сказал Некрасов

Он также выразил надежду, что сможет долгие годы приносить пользу "великому клубу".