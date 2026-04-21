Гендиректор "Спартака" рассказал о подготовке клуба к международным турнирам Некрасов: "Спартак" уже сегодня готов конкурировать с иностранными клубами

Москва21 апр Вести."Спартак" планомерно готовится к возращению на международные соревнования. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Некрасов.

По его словам, "Спартак" уже сегодня может конкурировать с иностранными клубами. Также ведется работа по воспитанию новой смены футболистов.

Когда это возвращение может состояться? Я думаю, что сначала будут допущены сборные российские на уровне сборных юношеских, U19 и U21, а также женских. Потом, наверное, первая сборная будет играть на нейтральных полях, только потом клубы. Естественно, мы все надеемся, ждем и считываем эти месседжи от руководства УЕФА, ФИФА. Я знаю, что [президент УЕФА Александер] Чеферин очень много пытается в этом плане сделать. Поэтому ждем, готовимся. Я думаю, с сегодняшним составом мы тоже готовы были бы конкурировать. Наши инвестиции в Академию "Спартака", они тоже однозначно в этом плане нам помогут сказал Некрасов

К моменту, когда "Спартак" вновь допустят к еврокубкам, основной состав будет полностью подготовлен, отметил он.

Сейчас без всяких подсказок с моей стороны и со стороны Андрея Мовсесьяна главный тренер, спортивный директор этим занимаются. Поэтому я думаю, что к моменту, когда "Спартак" сможет опять участвовать и блистать в еврокубках, мы увидим хороший сплав между сильными российскими игроками во всех линиях с необходимым количеством вкраплений зарубежных уверен Некрасов

Санкции, введенные США против ПАО "Лукойл", не отразятся на возможностях "Спартака", добавил он.