Гендиректор "Спартака" высоко оценил победу над таким соперником как "Краснодар"

Москва25 мая Вести.Победа московского "Спартака" над "Краснодаром" в финальном матче Кубка России по футболу была заслуженной и стала возможной не в последнюю очередь благодаря поддержке болельщиков "красно-белых". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор столичного клуба Сергей Некрасов.

Суперфинал Кубка России прошел на стадионе "Лужники" в Москве 24 мая, обладателем трофея стал "Спартак". "Красно-белые" победили "Краснодаром" в серии пенальти со счетом 4:3, основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. "Спартак" стал 15-кратным обладателем трофея, с учетом Кубков СССР.

Потрясающая победа, заслуженная победа против очень серьезного, мотивированного соперника, у которого все лидеры были в полном порядке. "Спартак" заслужил эту победу - и в первом, и во втором тайме сказал Некрасов

Особо гендиректор столичного клуба отметил поддержку болельщиков в этом матче.

Когда на стадион, который вмещает 68 тысяч, приходит 70, это прекрасно. Мы очень рады, что наши болельщики сегодня дали нам ту энергию, которая гнала игроков вперед сказал он

По словам Некрасова, руководство "Спартака" не сильно нервничало и перед серией пенальти.

Если честно, не очень. Мы верили в Илью Помазуна, он показал это в Питере. Агкацев - великолепный вратарь, тем не менее, я считаю, победил сильнейший отметил Некрасов после победного для "Спартака" матча

В свою очередь, полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс рассказал ИС "Вести", как он рад чемпионству своего клуба.

Я безумно счастлив! Мы очень долго шли к этой цели. Мой второй Кубок России… Я очень надеюсь, в следующем сезоне добавим к этой победе в Кубке еще и чемпионство в лиге поделился Мартинс

Ранее главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо в комментарии ИС "Вести" объяснил замену вратаря перед серией пенальти в решающем матче. По его словам, решение о замене Александра Максименко на Илью Помазуна оказалось эффективным.