Москва20 апр Вести.У футбольного "Спартак" есть все основания стать чемпионом весенней части сезона. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

У нас есть все основания стать весенним чемпионом. При этом матчи действительно остались cложные, и я думаю, сложным будет каждый матч. Тем не менее, я думаю, команда укомплектована достаточно хорошо практически везде. Мы топ-3, где-то топ-2. И при правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса, при правильной мотивации, я думаю, что мы уже с этим составом в состоянии бороться за чемпионство. Хотя, безусловно, можете не сомневаться, в следующем сезоне состав будет усилен.