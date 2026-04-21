Москва21 апр Вести.Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо поглощен своей работой. Об этом заявил ИС "Вести" гендиректор футбольного клуба Сергей Некрасов.

Он признался, что старается не отвлекать лишний раз Карседо от рабочего процесса.

Он действительно весь-весь в работе. Например, я помню наш совместный полет, мы летели на сборы. Не успел самолет взлететь, он пригласил одного из видеоаналитиков, и они два часа просто разбирали. То есть он весь в этом, весь в этом живет… С Хуаном Карлосом отношения прекрасные, он может все что угодно у меня спросить, я - у него. Сейчас, например, я специально заехал на базу, я показал очень яркие, хорошие фотографии, какие будут у нас через два с небольшим года объекты около стадиона. Будет крытый манеж будет стадион на 3,5 тыс. зрителей с искусственным полем, где будет играть женский футбольный клуб и молодежка. И, действительно, тренер понимает, куда мы двигаемся. Он попросил, чтобы эти фотографии висели у него в офисе, то есть к вопросу о горизонте - 2029 год