"Спартак" пробился в суперфинал Кубка России "Спартак" обыграл ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России

Москва6 мая Вести.В Москве завершилась финальная встреча Пути регионов Кубка России по футболу между столичными "Спартаком" и ЦСКА. Красно-белые на своем стадионе обыграли соперника со счетом 1:0.

Хозяева поля открыли счет на 10-й минуте. Руслан Литвинов из-за пределов штрафной пробил неотразимо в дальний верхний угол. Его гол оказался в результате победным.

Этот матч стал первым для армейцев после увольнения Фабио Челестини. Футболистами ЦСКА в этой встрече руководил исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов.

В суперфинале Кубка России спартаковцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ. Он определится в ответном матче между "Краснодаром" и московским "Динамо", который пройдет 7 мая. Первая игра в Москве завершилась вничью со счетом 0:0.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.