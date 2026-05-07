"Краснодар" обыграл "Динамо" по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России

"Краснодар" и "Спартак" сыграют в суперфинале Кубка России "Краснодар" обыграл "Динамо" по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России

Москва7 мая Вести.В Краснодаре состоялась ответная встреча финала Пути РПЛ Кубка России по футболу между местным одноименным клубом и московским "Динамо". Хозяева поля одержали победу по пенальти со счетом 6:5.

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. Точно такой же результат был зафиксирован в первой игре соперников в Москве.

Победитель этой встречи определялся в серии пенальти, в которой сильнее оказались "быки"

В суперфинале Кубка России "Краснодар" встретится с московским "Спартаком", который днем ранее обыграл столичный ЦСКА со счетом 1:0 в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 24 мая в "Лужниках".