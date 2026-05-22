Москва22 мая Вести.В Суперфинале Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" будет разыгран 151 миллион рублей. Таков общий призовой фонд матча. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Более двух третей от этой суммы заработает победитель решающего матча.

113 200 000 рублей получит победитель Суперфинала Кубка России сказано в сообщении пресс-службы

Оставшаяся часть – 37 800 000 рублей – достанется проигравшей команде.

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 24 мая в "Лужниках".