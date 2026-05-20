В MAX появился сервис для зрителей суперфинала Кубка России РФС запустил в MAX сервис для зрителей суперфинала Кубка России

Москва20 мая Вести.Российский футбольный союз запустил в мессенджере MAX чат-бот "Кубковый помощник | Матч-центр" для зрителей суперфинала Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе MAX.

Болельщики смогут первыми получать новости о матче "Спартак" – "Краснодар", изучить карту стадиона, написать пожелания игрокам, получить фото от профессионального фотографа и принять участие в розыгрышах призов говорится в сообщении

Уточняется, что для розыгрыша нужно подписаться на официальный канал РФС в MAX и нажать кнопку "Участвовать" в чат-боте. Победители розыгрыша получат различные призы, среди которых – возможность присоединиться к параду команд по завершении матча, билеты на Суперфинал, мяч с автографами футболистов, наушники, смартфон или сертификат в спортивный магазин.

Матч суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в 18.00 мск.