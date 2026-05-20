Танашев станет самым молодым арбитром Суперфинала Кубка России по футболу Суперфинал Кубка России по футболу рассудит 28-летний арбитр

Москва20 мая Вести.Футбольный Суперфинал Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" рассудит самый молодой арбитр в истории турнира. Им станет Инал Танашев, сообщает пресс-служба РФС.

Для судьи из Нальчика эта встреча станет первым финалом в карьере.

Танашев на 4 года улучшил прежнее возрастное достижение. Ранее самым молодым арбитром финалов Кубка считался Михаил Вилков, который в 2012 году рассудил "Рубин" и "Динамо" в возрасте 32 лет.

Суперфинал Кубка России-2025/26 намечен на 24 мая. Он пройдет в "Лужниках".