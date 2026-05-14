Москва14 мая Вести.Продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром" временно приостановлена. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Афиши", это было сделано в связи с рекордным спросом.

Система столкнулась с пиковой нагрузкой - количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта - в течение нескольких часов сообщили в пресс-службе

Там отметили, что после этого билеты снова станут доступны для покупки.

Матч "Спартак" — "Краснодар" состоится 24 мая. Он пройдет в Москве в "Лужниках", эта арена вмещает 81 тысячу зрителей. Продажа билетов началась 14 мая. Минимальная цена за билет составляет 900 рублей, а максимальная — 30 тысяч рублей. Для посещения игры потребуется карта болельщика.