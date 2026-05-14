КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА на 440 тыс. за поведение фанатов в дерби

Москва14 мая Вести.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские "Спартак" и ЦСКА на общую сумму в 440 тыс. рублей по итогам столичного дерби в рамках финала пути регионов Кубка России, сообщается на официальном сайте РФС.

Встреча прошла 6 мая на стадионе "Спартака" в Тушине и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. "Спартак" пробился в Суперфинал Кубка России, где встретится с действующим чемпионом страны "Краснодаром".

Как отмечается, оба клуба наказаны за поведение своих болельщиков во время матча. "Спартак" должен заплатить 200 тыс. рублей (по 100 тыс. за скандирования фанатами нецензурной лексики и использование пиротехники). ЦСКА оштрафован на 240 тыс. (по 100 тыс. за нецензурные скандирования и демонстрацию оскорбительных баннеров, 40 тыс. - за пиротехнику).

Решающий матч за Кубок России между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в Москве на поле стадиона "Лужники".