Еще 9 человек оштрафовали за хулиганство на матче "Зенит" - "Спартак" Суд наказал еще 9 зрителей матча "Зенит" - "Спартак", бросавших предметы на поле

Москва17 апр Вести.К административной ответственности привлечены еще девять человек, присутствовавших на матче футбольных клубов "Зенит" и "Спартак".

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Петроградский районный суд оштрафовал болельщиков, кидавших в сторону футбольного поля пластиковые бутылки и стаканы.

8 апреля 2026 года, являясь зрителями футбольного матча команд "Зенит" - "Спартак", каждый из фигурантов бросил пластиковую бутылку или пластиковый стакан в сторону футбольного поля говорится в сообщении

Фигурантов оштрафовали на суммы от трех до семи тысяч рублей и запретили посещать официальные соревнования на срок от восьми месяцев до полутора лет. Для одного из болельщиков сделали исключение в связи с особыми обстоятельствами и не стали лишать его возможности бывать на матчах.

Ранее сообщалось о двух оштрафованных болельщиках, присутствовавших на матче "Зенит" - "Спартак".