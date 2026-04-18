В честь дня рождения "Спартака" Дом Книги в Петербурге окрасился в цвета клуба

Поздравление ФК "Спартак" с днем рождения появилось в самом центре Петербурга В честь дня рождения "Спартака" Дом Книги в Петербурге окрасился в цвета клуба

Москва18 апр Вести.Поздравление футбольного клуба "Спартак" с днем рождения появилось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Клубу исполнилось 104 года.

В честь дня рождения "Спартака" на Доме книги на некоторое время разместили проекцию в честь московского клуба.

Пресс-служба красно-белых публично поблагодарила Санкт-Петербург, опубликовав ролик, на котором, в частности, есть кадры с проекцией в честь "Спартака".

В Москве также поздравили столичный футбольный клуб с днем рождения — в спартаковские цвета окрасилась Останкинская телебашня.

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" считаются одними из самых непримиримых соперников в российском футболе.

8 апреля красно-белые одержали победу над "Зенитом" в серии послематчевых пенальти матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Встреча прошла на "Газпром-Арене". Эта победа позволила "Спартаку" прервать свою 14-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге. Красно-белые смогли обыграть "Зенит" в гостях впервые с 2012 года.