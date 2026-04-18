Москва18 апрВести.Поздравление футбольного клуба "Спартак" с днем рождения появилось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Клубу исполнилось 104 года.
В честь дня рождения "Спартака" на Доме книги на некоторое время разместили проекцию в честь московского клуба.
Пресс-служба красно-белых публично поблагодарила Санкт-Петербург, опубликовав ролик, на котором, в частности, есть кадры с проекцией в честь "Спартака".
В Москве также поздравили столичный футбольный клуб с днем рождения — в спартаковские цвета окрасилась Останкинская телебашня.
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" считаются одними из самых непримиримых соперников в российском футболе.
8 апреля красно-белые одержали победу над "Зенитом" в серии послематчевых пенальти матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Встреча прошла на "Газпром-Арене". Эта победа позволила "Спартаку" прервать свою 14-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге. Красно-белые смогли обыграть "Зенит" в гостях впервые с 2012 года.