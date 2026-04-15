В Петербурге двух футбольных болельщиков оштрафовали за выброс на поле бутылок

Москва15 апр Вести.Двух зрителей футбольного матча "Зенит" – "Спартак" привлекли к административной ответственности за то, что они бросили пластиковые бутылки в сторону футбольного поля. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Установлено, что 8 апреля Сергей Иванов и Антон Харитонов бросили каждый свою бутылку в сторону поля. Свою вину они признали и раскаялись.

Харитонов просил строго не наказывать, так как ходит на матчи с ребенком, который занимается футболом отмечается в сообщении

Мужчины были оштрафованы на 7000 рублей, также им на определенный срок нельзя посещать официальные соревнования. Иванову – один год, а Харитонову – 8 месяцев.