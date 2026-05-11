Восемь футболистов "Спартака" прошли допинг-проверку, один тест положительный РУСАДА в апреле проверило на допинг сразу восьмерых спартаковцев

Москва11 мая Вести.Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело крупнейшую за 2026 год проверку игроков одного футбольного клуба, протестировав сразу восьмерых футболистов московского "Спартака". Об этом со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы сообщает ТАСС.

Допинг-контроль прошли Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Самошников, Даниил Зорин, а также нападающий Антон Заболотный, в пробе которого были выявлены следы запрещенного вещества. Сам форвард уже прокомментировал инцидент, заявив, что никогда сознательно не применял запрещенных препаратов, и положительный результат стал для него серьезным потрясением.

По итогам апреля красно-белые оказались самым проверяемым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). Помимо них, инспекторы РУСАДА взяли по четыре пробы у игроков калининградской "Балтики" (Иван Беликов, Кирилл Обонин, Илья Петров, Сергей Варатынов) и "Оренбурга" (Павел Горелов, Артем Касимов, Максим Рудаков, Дмитрий Рыбчинский). В материалах "Ленты.ру" фигурирует также тольяттинский "Акрон", где было проверено четверо футболистов.

В марте антидопинговое агентство протестировало по двух игроков "Балтики" и "Акрона", по одному - из "Ростова" и "Краснодара". В феврале проверки прошли по два футболиста "Акрона" и "Оренбурга", а в январе тестирование в клубах РПЛ не проводилось вовсе. Всего за первые четыре месяца 2026 года сотрудники допинг-контроля собрали у спортсменов 3 732 пробы.

Ранее в пресс-службе "Спартака" сообщили, что Заболотный получил уведомление о неблагоприятном результате анализа пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Игрока временно отстранили от тренировочного процесса и матчей, однако с 30 апреля ограничения сняли - РУСАДА вернуло ему право тренироваться и выступать. Сам форвард намерен доказать отсутствие нарушения антидопинговых правил.

По имеющимся данным, на протяжении всей карьеры Заболотный применяет зарубежный препарат для сосудов и регулярно информирует об этом РУСАДА. По версии источников, на зимних сборах команды в Турции кто-то из близких приобрел для него визуально схожее средство, в составе которого оказались запрещенные компоненты.