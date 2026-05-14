Москва14 мая Вести.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря "Нижнего Новгорода" Никиту Медведева за нецензурные выражения в адрес болельщиков клуба после матча с ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.

Встреча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 11 мая в Нижнем Новгороде и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. После матча Медведев увидел на трибунах болельщиков с баннерами в поддержку уволенного главного тренера нижегородцев Андрея Шпилевского. В ответ на это голкипер обматерил фанатов, заявив им в грубой форме, что они могут не приходить на матчи команды, и такая поддержка футболистам не нужна.

Медведев должен заплатить 300 тысяч рублей. Согласно регламенту РФС, он был наказан за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, которое при этом не привело к удалению игрока с поля и не было отмечено в протоколе матча.

Голкипер 13 мая записал видеообращение в адрес болельщиков. Он принес извинения за нецензурную лексику, но при этом заявил, что ход своих мыслей, суть сказанного он оставляет при себе. Также он пообещал оплатить болельщикам поездку на выездной матч 30-го тура РПЛ против казанского "Рубина" 17 мая.

Перед последним туром сезона "Нижний Новгород" с 22 очками в активе идет на предпоследнем 15-м месте в таблице РПЛ, в "зоне вылета" из элитного дивизиона. От занимающего 14-ю строчку махачкалинского "Динамо" нижегородцы отстают на три балла.