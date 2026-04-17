Вадима Евсеева вновь оштрафовали за мат после матча "Динамо" с "Локомотивом"

Москва17 апр Вести.Главный тренер футбольного клуба "Динамо" из Махачкалы Вадим Евсеев оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение после матча 24‑го тура Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу РФС.

Ранее сообщалось, что в послематчевом интервью одному из телеканалов Евсеев вновь прибег к ненормативной лексике, использовав мат семь раз. Это произошло после выездной игры "Динамо" с московским "Локомотивом", которая состоялась 12 апреля в Москве. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

По словам Евсеев, динамовцы "отдали игру" и не смогли реализовать выгодные моменты встречи, не дорабатывали разыгрываемые комбинации. Виноватой в произошедшем он назвал всю команду.

В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС … за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК "Динамо" (Махачкала) Вадима Евсеева на 100 000 рублей говорится в сообщении

Ранее тренера махачкалинской команды уже штрафовали на 100 тысяч рублей за подобное поведение - после игры 23‑го тура с "Балтикой"(2:2).

По итогам 24-го тура Российской Премьер-лиги махачкалинское "Динамо" заработало 23 очка. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.