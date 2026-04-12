Вадим Евсеев семь раз выругался матом после матча махачкалинского "Динамо"

Москва12 апр Вести.В послематчевом интервью одному из телеканалов главный тренер футбольного клуба "Динамо" из Махачкалы Вадим Евсеев вновь прибег к ненормативной лексике. На этот раз он использовал мат семь раз.

Это произошло после выездной игры "Динамо" с московским "Локомотивом". Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Отдали игру, можно сказать. Все складывалось в нашу пользу, гол забили, моменты были прокомментировал итог противостояния "Локомотиву" Евсеев

По его мнению, динамовцы не смогли реализовать выгодные моменты встречи и не дорабатывали разыгрываемые комбинации.

Никого не считаю виновным в пропущенном мяче, виновата вся команда в результате констатировал главный тренер махачкалинцев

По итогам 24-го тура Российской Премьер-лиги махачкалинское "Динамо" заработало 23 очка. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Евсеев после матча "Динамо" с калининградской "Балтикой", который завершился со счетом 2:2, менее чем за минуту во флеш-интервью использовал нецензурные выражения 12 раз, то есть по одному каждые пять секунд.

Сокращение употребление мата Евсеевым почти вдвое возможно связано с принятыми к нему Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) мерами воздействия. Тренер махачкалинского "Динамо" четыре дня назад был оштрафован на нецензурные выражения в ходе послематчевого интервью на 100 тысяч рублей.