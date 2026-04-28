Пять человек оштрафованы за драку в матче КХЛ "Локомотив" - "Авангард"

Пять участников драки в матче "Локомотив" - "Авангард" получили штрафы Пять человек оштрафованы за драку в матче КХЛ "Локомотив" - "Авангард"

Москва28 апр Вести.Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал пятерых участников массовой драки во второй игре полуфинальной серии плей-офф между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом". Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Денежные штрафы были наложены на главных тренеров команд - Боба Хартли ("Локомотив") и Ги Буше ("Авангард"), а также на игроков Алексея Береглазова ("Локомотив"), Кирилла Долженкова и Никиту Серебрякова (оба - "Авангард"). Отмечается, что клубы также получили штрафы за хоккеистов, покинувших скамейку и принявших участие в драке.

При этом спортивно-дисциплинарный комитет не стал назначать дополнительные санкции капитану "Локомотива" Александру Елесину, который ударил головой форварда "Авангарда" Николая Прохоркина.

Второй матч серии завершился победой "Авангарда" со счетом 3:1. Встреча отличилась большим количеством удалений: команды суммарно набрали 144 штрафные минуты, по ходу игры произошли две массовые драки, а судьи неоднократно удаляли хоккеистов целыми пятерками.

Третий матч полуфинальной серии пройдет в Омске 28 апреля, начало в 16.30 мск. Омский клуб после двух игр ведет в серии со счетом 2:0.