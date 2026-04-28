Ги Буше: "Авангард" сам саботировал игру в матче с "Локомотивом" Буше признал, что "Авангард" упустил победу над "Локомотивом" из-за ошибок

Москва28 апр Вести.Главный тренер омского хоккейного клуба "Авангард" Ги Буше признал, что его команда допустила слишком много ошибок и не могла рассчитывать на победу в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива". Напомним, "Локомотив" одержал выездную победу, сократив отставание в серии до 2-1 в пользу "Авангарда".

Мы сами саботировали игру, вот и все заявил Буше на пресс-конференции после матча

Тренер отметил, что команда ожидала натиска со стороны соперника, который проиграл две домашние встречи, однако "Авангард" сам упустил преимущество в две шайбы из-за удалений, потерь шайбы и недостаточной работы в обороне.

Следующая игра серии пройдет 30 апреля в Омске.