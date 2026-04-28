Москва28 апрВести.Главный тренер омского хоккейного клуба "Авангард" Ги Буше признал, что его команда допустила слишком много ошибок и не могла рассчитывать на победу в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива". Напомним, "Локомотив" одержал выездную победу, сократив отставание в серии до 2-1 в пользу "Авангарда".
Мы сами саботировали игру, вот и всезаявил Буше на пресс-конференции после матча
Тренер отметил, что команда ожидала натиска со стороны соперника, который проиграл две домашние встречи, однако "Авангард" сам упустил преимущество в две шайбы из-за удалений, потерь шайбы и недостаточной работы в обороне.
Следующая игра серии пройдет 30 апреля в Омске.