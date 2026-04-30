Москва30 апрВести.20-минутным дисциплинарным штрафом был наказан нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов после завершения матча против омского "Авангарда" в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Матч проходил в Омске. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
Игрок был наказан за споры с арбитром, сообщается на сайте турнира.
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Радулова 12 очков (5 голов + 7 результативных передач). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.