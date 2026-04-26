Хоккейный матч российских команд был прерван на 20 минут из-за массовой драки Матч в КХЛ прервали на 20 минут из-за массовой потасовки

Москва26 апр Вести.Второй матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" — "Авангард" был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки.

Драка началась на 27-й минуте второго периода со стычки у ворот омского клуба между Александром Радуловым и Максимом Лажуа.

Перед началом конфликта "Авангард" лидировал со счетом 1:0. В драке участвовали даже те игроки, которые не присутствовали на площадке в самом начале.

Игра была остановлена примерно на 20 минут. Нападающего "Авангарда" Кирилла Долженкова и защитника "Локомотива" Алексея Береглазова удалили до конца встречи, еще несколько игроков получили по 10 минут штрафа.

Ранее стала известна первая команда, которая сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ.