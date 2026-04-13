Москва13 апр Вести.Россиянин Даниил Медведев получил штраф в размере 6 тысяч евро за разрушение ракетки во время матча второго круга турнира ATP "Мастерс" в Монте-Карло против итальянца Маттео Берреттини. Об этом информирует телеканал TNT Sports.

Теннисист уступил в поединке с разгромным счетом 0:6, 0:6. Ранее отмечалось, что для Медведева это стал первый случай в профессиональной карьере, когда он не взял ни одного гейма на турнире ATP.

29-летний спортсмен занимает 10-ю строчку в мировом рейтинге, в его активе 23 титула на соревнованиях под эгидой ATP. В 2022 году он 16 недель возглавлял рейтинг. В 2021-м Медведев в составе сборной России завоевал Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Шесть раз российский теннисист выходил в финалы "Шлемов", но одержал победу только на US Open в 2021 году.