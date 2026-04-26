Медведев вышел в третий круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде

Теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Мадриде Медведев вышел в третий круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде

Москва26 апр Вести.Российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя Венгрии Фабиана Марожана в матче второго круга грунтового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в испанском Мадриде.

Противостояние на мадридском грунте продлилось 2 часа 9 минут.

Медведев, занимающий десятую строчку в мировом рейтинге, выиграл встречу в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Отмечается, что призовой фонд соревнования составил более 8,2 миллиона евро.

В рамках третьего этапа турнира АТР спортсмену предстоит встретиться на корте с норвежским теннисистом Николаем Будковым Кьером.

Ранее Медведева оштрафовали на 6 тысяч евро за сломанную ракетку в Монте-Карло.