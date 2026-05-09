Медведев без матча вышел в третий круг "Мастерса" в Риме Теннисист Медведев автоматически вышел в третий круг турнира в Риме

Москва9 мая Вести.Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Риме без борьбы после снятия соперника.

Во втором круге Медведев должен был встретиться с чешским теннисистом Томашем Махачем.

За час до начала матча организаторы сообщили в соцсети X, что Махач отказался от участия из-за болезни.

В третьем круге Даниил Медведев сыграет с победителем матча между французом Корентеном Муте и испанцем Пабло Льямасом Руисом.

Призовой фонд турнира серии "Мастерс" в Риме превышает 8,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что во время подготовки к турниру Медведев на тренировке с бразильцем Жоао Фонсекой разбил ракетку ударом о корт.