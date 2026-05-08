Теннисист Медведев разбил ракетку на тренировке перед началом Masters в Риме

Москва8 мая Вести.Российский теннисист Даниил Медведев вновь стал участником инцидента с ракеткой, которую он разбил ударом о корт во время подготовки к турниру серии Masters в Риме.

В аккаунте тематического подкаста Quadra Central в соцсети Х указано, что инцидент произошел на тренировке с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

После неудачной подачи Медведев под влиянием эмоций бросил ракетку на корт, в результате чего она сломалась. Спортсмену пришлось заменить инвентарь.

В ближайшем матче Медведев встретится с чешским теннисистом Томашем Махачем, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга. Их поединок состоится в рамках второго круга турнира.

Это не первый случай, когда теннисист оказывается в центре внимания из-за повреждения инвентаря.

В апреле на турнире в Монте-Карло занимающий девятое место в рейтинге АТР россиянин был оштрафован на 6 тысяч евро за аналогичный инцидент.