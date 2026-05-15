Медведев сыграет с Синнером в полуфинале "Мастерса" в Риме

Москва15 мая Вести.Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержав в Риме победу над испанцем Мартином Ландалусе в четвертьфинале, сообщает ТАСС.

Игра завершилась победой Медведева, получившего седьмой номер посева, со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Матч длился 2 часа 24 минуты.

Медведев играл против Ландалусе (94-я ракетка мира), который получил место в основной сетке турнира как лаки-лузер. За всю карьеру испанский теннисист не одержал победы ни на одном турнире ATP.

При этом 30‑летний Медведев, занимающий девятое место в рейтинге ATP, имеет в своем активе 23 победы на турнирах "Мастерс" в одиночном разряде.

В 2022 году Медведев удерживал звание первой ракетки мира на протяжении 16 недель.

В 2021 году в составе сборной России Медведев завоевал Кубок ATP и Кубок Дэвиса. При этом из шести выходов в финалы турниров Большого шлема победу ему принес лишь Открытый чемпионат США в 2021 году.

В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин признался, что в игре против Синнера ему нечего терять.

Янник - сложный соперник, который выиграл уже множество матчей подряд. Это будет один из тех матчей, в которых мне нечего терять. Я выйду и просто постараюсь показать свой лучший теннис. Это тяжелый соперник, и, кстати, мы с ним ни разу не играли на грунте. Мне будет интересно приводит ТАСС слова Медведева

В третий круг турнира серии "Мастерс" в Риме россиянин вышел без борьбы из-за снятия соперника - чешского теннисиста Томаша Махача - с игры из-за болезни. В третьем круге Медведев обыграл испанца Пабло Льямас Руиса со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

После этого Медведев одолел представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте в матче четвертого круга грунтового турнира АТП серии "Мастерс" в Риме. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.