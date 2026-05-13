Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

Москва13 мая Вести.Российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте в матче четвертого круга грунтового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева.

В четвертьфинале россиянин сразится с испанцем Мартином Ландалусе.

Медведеву 30 лет, на данный момент спортсмен занимает 9-ю строчку в рейтинге ATP. В 2022 году он на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира.

Ранее Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Мадриде, победив представителя Венгрии Фабиана Марожана в матче второго круга.