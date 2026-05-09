Рублев победил Кецмановича и вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Москва9 мая Вести.Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира ATP серии Masters в Риме. В матче второго раунда 28-летний россиянин оказался сильнее серба Миомира Кецмановича.

Соперники провели на корте 1 час 13 минут, сыграв два сета. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева.

Российский теннисист был посеян на турнире под 12-м номером и начал соревнования со второго круга. В следующем раунде он сыграет либо с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, либо чилийцем Кристианом Гарином, матч которых состоится позже.

Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.