Москва9 маяВести.Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира ATP серии Masters в Риме. В матче второго раунда 28-летний россиянин оказался сильнее серба Миомира Кецмановича.
Соперники провели на корте 1 час 13 минут, сыграв два сета. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева.
Российский теннисист был посеян на турнире под 12-м номером и начал соревнования со второго круга. В следующем раунде он сыграет либо с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, либо чилийцем Кристианом Гарином, матч которых состоится позже.
Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.