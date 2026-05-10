Российский теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Москва10 мая Вести.Россиянин Карен Хачанов продолжает выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме. В матче третьего круга он одолел Ботика ван де Зандсхюлпа из Нидерландов.

Соперники провели на корте 2 часа 27 минут. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу спортсмена из России.

В четвертом раунде Хачанов сыграет с представителем Хорватии Дино Прижмичем, который сумел пробиться в основную сетку через квалификацию.

29-летний Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP.